ميركاتو الأندية الأوروبية.. ليفربول يشعل سوق الانتقالات.. وريال مدريد يرسم خطة بديلة لضم مبابي

رغم البرود الظاهري الذي يتمتع به نادي ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الجارية، فإن التقارير الأوروبية تريد أن تشعل فضول عشاق الريدز، لمعرفة خطط بطل أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ويتميز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالهدوء التام في التعامل مع الصفقات الجديدة، ولا ينجرف وراء الشائعات أو الضغوط التي تطالبه بالتعاقد مع نجوم بعينها، ورغم ذلك فقد بدأت بعض التسريبات تشير إلى أن ليفربول لن يكون ”شاهد عيان“ في الميركاتو.

ويبدو أن ليفربول سيفاجئ الجميع بصفقة أو اثنتين على أقل تقدير، في مسعاه للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، واستعادة الدوري الإنجليزي، الغائب منذ العام 1990.

أوباميانغ وغريزمان إلى الريدز؟

قالت تقارير صحفية إن ليفربول يمكن أن يدخل سباق التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم نادي آرسنال.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إلى أن ليفربول يملك الأموال الكافية لضم لاعبين جدد إلى الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويرغب في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم المقبل، بعد غياب منذ العام 1990.

وكان ليفربول ”قاب قوسين أو أدنى“ من التتويج بالبريمييرليغ في الموسم المنقضي، ولكنه أهدر تقدمه على مانشستر سيتي، الذي حافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وتابعت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بقولها: ”ارتبط أوباميانغ بانتقال مفاجئ إلى نادي مانشستر يونايتد خلال الأسبوع الجاري، في صفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يضع ليفربول في قائمة الأندية المرشحة للفوز بخدمات هداف البريمييرليغ هذا الموسم، بعد أن فاز باللقب مناصفة مع السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، نجمي الريدز“.

وأفادت تقارير أن ليفربول يستعد للدخول في سباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن ليفربول قرر اقتحام سباق التعاقد مع أنطوان غريزمان، الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بنهاية موسم 2018/2019، رغم أن عقده مع الفريق كان يمتد حتى العام 2023، ومن المتوقع أن تُعرف وجهة اللاعب الفرنسي في يوليو المقبل.

ميركاتو ريال مدريد

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني مشوار ”اللعب المالي النظيف“ بصفقة بيع ماركوس لورينتي، نجم وسط الفريق إلى نادي أتلتيكو مدريد، مقابل 40 مليون يورو.

ويتعين على مسؤولي ريال مدريد التضحية بعدد كبير من نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، كي لا يتجاوز عجز ميزانية النادي مبلغ الـ100 مليون يورو، ويكون ملتزمًا بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، فيما يخص اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ميلان الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات لاعب وسط الميرينغي إيسكو في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي ميلان وضعوا إيسكو على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم، ولكن الطلبات المادية لإدارة الريال يمكن أن تكون العقبة الكبرى في صفقة اللاعب.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد لن تبيع إيسكو بأقل من 70 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن إدارة ريال مدريد لا تريد التفريط في حلمها السابق، بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي ريال مدريد قدّم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان الفرنسي، لضم نيمار.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن ريال مدريد عرض 130 مليون يورو، إضافة إلى رحيل الويلزي غاريث بيل أو الكولومبي جيميس رودريغيز، إلى باريس سان جيرمان، للفوز بصفقة نيمار.

وأكدت أن مسؤولي ريال مدريد عرضوا على نيمار الحصول على راتب سنوي قيمته 30 مليون يورو، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى النادي الملكي، والتراجع عن العودة إلى برشلونة، ناديه السابق.

وبحسب صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان طلب 300 مليون يورو من أجل بيع نيمار، بعد أن توترت العلاقات بين اللاعب والقطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي.

استراتيجية مبابي

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد وضع استراتيجية جديدة من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن حلم مبابي أصبح مؤجلًا حتى العام 2020، وأن الهدف الأكبر لمسؤولي الريال الآن هو ألا يجدد مبابي عقده مع سان جيرمان، وأن يكمل عامه الثالث رفقة البي إس جي، قبل أن يطلب الرحيل رسميًا بنهاية الموسم المقبل.

ديربي مانشستر على ماغواير

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي مانشستر سيتي يقترب بشدة من توجيه ضربة للخصم اللدود مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مانشستر سيتي أصبح قريبًا للغاية من ضم هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي.

ويطارد عملاقا مانشستر المدافع الدولي الإنجليزي، ولكن اللاعب يبدو أنه يرغب في الانضمام إلى السيتي، ليكون تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خاصة أن السيتي بطل الدوري الإنجليزي، في النسختين الأخيرتين، كما أنه يشارك في دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب المانيو في الدوري الأوروبي.

وأضافت ”ميرور“ بقولها: ”رغم أن إدارة ليستر سيتي ترغب في بيع ماغواير، 26 عامًا، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، فإن مانشستر سيتي يمكن أن يحسم الصفقة مقابل 65 مليون جنيه إسترليني“.

وفي حالة نجاح الصفقة، فإن ماغواير سيكون أغلى لاعب في تاريخ السيتي، الذي ضم رياض محرز من ”الثعالب“ في صيف 2018، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويقترب مانشستر سيتي أيضًا من ضم لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 62.5 مليون إسترليني.