”يويفا“ يرفض استئناف باريس سان جيرمان على إيقاف نيمار في دوري أبطال أوروبا

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ الاستئناف الذي تقدم به باريس سان جيرمان على إيقاف مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة 3 مباريات بعد إهانة حكم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن إيقاف النجم البرازيلي لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته طاقم التحكيم عقب المباراة، التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم.

وكان نيمار، الذي تابع من المدرجات المباراة التي أقيمت في باريس في 6 مارس وغاب عنها بسبب الإصابة، قد فجر جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم.

واحتسب الحكم خلال اللقاء ركلة جزاء في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية ”الفار“ أظهرت وجود لمسة يد مثيرة للجدل على المدافع بريسنيل كيمبيمبي، سجل منها يونايتد الهدف الثالث، الذي منحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما كان قد خسر صفر-2 ذهابًا في مانشستر.

Neymar has been banned for three Champions League matches. It relates to PSG's defeat to Manchester United. ???? https://t.co/zvvgFKreNk pic.twitter.com/PZPafI7zxu — BBC Sport (@BBCSport) June 19, 2019

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد ”الفار“ بأنه ”فضيحة“ عقب احتساب ركلة الجزاء الحاسمة لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة.

وعلق على تقنية الفيديو في التحكيم بالقول: ”لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئًا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون…“، معتبرًا أن ”لمسة اليد ليست موجودة“، ومتسائلًا بسخرية ”كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟، قبل أن يطلق عبارة نابية.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بحق نيمار في 22 مارس الماضي مستندًا إلى البند ”15 د“ من القانون التأديبي الذي يورد ”الإيقاف لثلاث مباريات أو فترة أخرى لإهانة“ الحكم، وقرر إيقاف النجم البرازيلي 3 مباريات.

UEFA reject PSG's Neymar appeal after rant following Manchester United defeat #mufc https://t.co/WqqK2rGppD — Man United News (@ManUtdMEN) June 19, 2019

وكانت تقارير صحفية برازيلية كشفت عن قيام نيمار بالبحث عن منزل جديد له في برشلونة في إشارة لإمكانية عودته للنادي الكتالوني في الصيف الحالي.

من جانبه، شّن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان هجومًا شرسًا على نيمار، قائلًا :“لم يرغمه أحد على التوقيع هنا، ولم يدفعه أحد، لقد جاء للانضمام لمشروعنا“.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة بعدما دفع نادي العاصمة الفرنسية الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ222 مليون يورو.

وخاض نيمار منذ انتقاله لباريس 58 مباراة في جميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل 51 هدفًا ويصنع 29 تمريرة حاسمة.