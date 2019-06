”يويفا“ يرفض استئناف باريس سان جيرمان على إيقاف نيمار في دوري أبطال أوروبا

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ الاستئناف الذي تقدم به باريس سان جيرمان على إيقاف مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة 3 مباريات بعد إهانة حكم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن إيقاف النجم البرازيلي لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته طاقم التحكيم عقب المباراة، التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم.

وكان نيمار، الذي تابع من المدرجات المباراة التي أقيمت في باريس في 6 مارس وغاب عنها بسبب الإصابة، قد فجر جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم.

واحتسب الحكم خلال اللقاء ركلة جزاء في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية ”الفار“ أظهرت وجود لمسة يد مثيرة للجدل على المدافع بريسنيل كيمبيمبي، سجل منها يونايتد الهدف الثالث، الذي منحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما كان قد خسر صفر-2 ذهابًا في مانشستر.

Neymar has been banned for three Champions League matches.

It relates to PSG's defeat to Manchester United.

???? https://t.co/zvvgFKreNk pic.twitter.com/PZPafI7zxu

— BBC Sport (@BBCSport) June 19, 2019