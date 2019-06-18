تقرير: نيمار وباريس سان جيرمان سينفصلان بالتراضي.. لكن أين سيذهب؟

اتفق باريس سان جيرمان مع مهاجمه نيمار على رحيله هذا الصيف، لكن يظل الوجهة المقبلة لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها لكن لا توجد أندية عديدة قادرة على تحمل صفقة لاعب مثل نيمار.

وقالت صحيفة ”لوبارزيان“ الفرنسية، إن قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد الأقدر على تحمل قيمة صفقة نيمار ولكن يبدو أن العودة إلى برشلونة هي المسار الأكثر واقعية.

وعلى الرغم أن باريس سان جيرمان لا يتخيل بيع نيمار بسعر أقل مما اشتراه فضلا عن راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو خالية من الضرائب ، فإن الأندية قادرة على تحمل هذه الصفقة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويبدو ثلاثة منها في وضع يمكنها الاهتمام بشكل ملموس بضم النجم البرازيلي الصيف الحالي، خاصة أن مانشستر سيتي وليفربول وكلاهما يملك قدرات مالية كبيرة لا يهتمان بهذا السباق.

العودة لبرشلونة

عودة نيمار في برشلونة ستكون رائعة مثل رحيله إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو. ومع ذلك ، فإن هذا السيناريو هو الأكثر ”سخونة“ في الوقت الحالي ، وفي حين أن فترة الانتقالات لم تبدأ حتى في بعض بلاد أوروبا.

تتطلب عودة اللاعب عدة خطوات إجرائية قبل تنفيذها أبرزها إيقاف الإجراءات القانونية بين الطرفين كما ينبغي على نيمار إقناع إدارة برشلونة بأهمية عودته في ظل معارضة خوسية ماريا بارتوميو رئيس النادي لعودته.

ورغم أن برشلونة يخطط لبيع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي إلا أن المعادلة المالية لا تزال صعبة لضم نيمار، كما أنه هناك تعهدا بضم أنطوان غريزمان أول الشهر المقبل بعد دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ريال مدريد يفضل مبابي

لإعادة بناء فريقه، أنفق ريال مدريد بالفعل أكثر من 300 مليون يورو لضم لوكا يوفيتش وميليتاو ورودريغو وإيدن هازارد وفيلاند ميندي.

ورغم توفير الكثير من الأموال السنوات الماضية إلا أن وصول نيمار سيجعل الأمور المالية صعبة في النادي الملكي الذي يسعى لتجديد ملعبه سانتياغو برنابيو خاصة وأن زين الدين زيدان يريد بالتأكيد بول بوغبا.

وبدلاً من ذلك، يعتبر ريال مدريد أن كيليان مبابي هدفه الكبير التالي في الهجوم في صيف عام 2020. على الرغم من هذا السياق ، يعتقد مقربون من فلورنتينو بيريز، أحد عشاق نيمار، يمكن أن يستسلم لضم النجم البرازيلي

مانشستر يونايتد لديه خطط أخرى

مانشستر يونايتد يسعى منذ سنوات خلف نيمار ويرتبط وكيل أعماله بيني زاهافي بعلاقات جيدة مع النادي الإنجليزي لكن يونايتد يريد تقوية دفاعه وخط الوسط هذا الصيف. ورحيل بوغبا يمكن أن يجلب الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق.

راتب نيمار في مانشستر يونايتد سيكون مشكلة حيث يتلقى اليكسيس سانشيز ، اللاعب الأعلى ربحًا في يونايتد، إجماليًا نحو 24 مليون يورو سنويًا قبل خصم الضرائب.