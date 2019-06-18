صحيفة: باريس سان جيرمان يطلب كاسيميرو من ريال مدريد للتخلي عن نيمار

وضع باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا في سوق الانتقالات، وهو ما يفتح الباب أمام الفرق الكبيرة للتعاقد معه شريطة دفع مبلغ لا يقل عن 220 مليون يورو.

وحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فنادي ريال مدريد بإمكانه تقليص مبلغ الصفقة لو أشرك فيها نجم وسطه البرازيلي كاسيميرو المطلوب من النادي الفرنسي ومديره الرياضي الجديد البرازيلي ليوناردو.

ويبحث الفريق الفرنسي عن لاعب ارتكاز منذ اعتزال الإيطالي تياغو موتا ويعتبر تعويضه أولوية في الفريق الباريسي، الذي فشل في الحفاظ على الفرنسي أدريان رابيو وأشرك في مركزه الموسم الماضي في لقاءات كبيرة المدافع البرازيلي ماركينهوس.

ويبقى البرازيلي آلان، لاعب نابولي، خيارًا أمام باريس سان جيرمان، لكن الأفضلية لمواطنه كاسيميرو؛ في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار.

وأصبح كاسيميرو لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الأولى على رأس ريال مدريد وساهم بشكل كبير في الثلاثية التاريخية في دوري الأبطال، رغم كون المدرب الفرنسي لم يمنحه الثقة منذ البداية.

ولا يرغب زيدان في التخلي عن النجم البرازيلي ولا يضعه خارج الفريق، لكن صفقة نيمار قد تفتح الباب أمام رحيله نحو فرنسا في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق الإسباني.

ويبقى موقف كاسيميرو واضحًا، فهو يرغب في البقاء في ريال مدريد لأطول مدة ممكنة ويشعر بالراحة في الفريق، لكنه أيضًا مستعد للبحث عن تحد جديد، حال تخلت إدارة ريال مدريد وزيدان عن خططها في الاعتماد عليه الموسم المقبل.