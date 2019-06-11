معارضة 15 ناديًا في إيطاليا لتعديل نظام دوري أبطال أوروبا

عارض 15 من إجمالي 20 ناديًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مقترحًا لاستحداث نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا تكون شبه مغلقة، اعتبارًا من 2024.

وأيدت هذه الأندية، من خلال بيان اطلعت عليه ”رويترز“، أي حل ينص على أن التأهل للمسابقات القارية مثل دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون من خلال التفوق في بطولات الدوري المحلية، كما هو الحال حاليًا.

وكان يوفنتوس هو النادي الوحيد الذي أيد المقترح، بينما امتنعت أندية إنتر ميلان وميلان وروما وفيورنتينا عن التصويت.

وقال مسؤولون اطلعوا على المقترح المقدم من رابطة الأندية الأوروبية، التي تضم أكبر الأندية في أوروبا والاتحاد الأوروبي للعبة، إنه يتضمن تنظيم مسابقة دوري قارية تتألف من ثلاث درجات وتتضمن نظامًا للصعود والهبوط فيما بينها.

وستمثل الدرجة الأولى الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا وستضم 32 فريقًا وسيحتفظ 24 فريقًا بمواقعهم في البطولة في الموسم التالي، ما ينهي النظام التقليدي الذي ينص على أن الفرق تتأهل للمنافسة القارية من خلال التفوق في بطولات الدوري المحلية.

وتقول رابطة الأندية، التي يرأسها أندريه أنييلي رئيس يوفنتوس، إنها تسعى إلى مساعدة الأندية خارج بطولات الدوري الخمس الكبرى لتحقيق الاستقرار من خلال منحها فرصة خوض المزيد من المباريات على الصعيد القاري بشكل منتظم.

وأعلنت روابط الدوري في إنجلترا وفرنسا وألمانيا بالفعل، معارضتها للمقترح، لكن أندية أخرى خارج بطولات الدوري الكبرى مثل أياكس أمستردام وليغيا وارسو وهلسنكي، تؤيد المقترح.

وقالت أندية الدوري الإيطالي في بيانها: ”أي نموذج شبه مغلق سيهدد المسابقات المحلية.

وأضافت: ”نعرب عن القلق بشأن التأثيرات التجارية والتنافسية على دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب هذا المقترح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“.

”نأمل أن يأخذ الاتحاد القاري للعبة ملاحظاتنا بعين الاعتبار وسنعمل مع روابط الدوري الأوروبية لتطبيق نموذج مختلف من شأنه الحفاظ على البطولات الوطنية والمسابقات القارية“.