كيسني ولانسكي تروي كيفية تخطيطها لاقتحام مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كشفت عارضة الأزياء كيسني ولانسكي لمتابعيها عن تفاصيل اقتحامها ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، الذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتتهام، يوم السبت الماضي.

وحسب كيسني ولانسكي فقد كانت تلبس فستانًا عاديًا لا يظهر ما كانت تعتزم القيام به، لكن الفستان بالإمكان إزالته في أقل من ثانية ببساطة ليبقى ”مايوه بيكيني“ فقط.

وظهر في الفيديو معها صديقها الروسي فيتالي زدوروفسكي يقوم بعملية تجميل للظهور بلحية ولإخفاء ملامحه لمدة 5 ساعات لكي يتمكن من دخول الملعب، حتى لا يتعرف عليه رجال الأمن، حيث إنه مشهور باقتحامات سابقة للملاعب.

كما ظهرت العارضة البالغة 22 عامًا تتدرب على نزع الفستان بسهولة رفقة صديقها الروسي.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن كيسني ولانسكي تدربت أيضًا على الركض لتكون جاهزة لاقتحام الملعب، والذي اعتبر إعلانًا للقناة التي يملكها صديقها الروسي على موقع يوتيوب.

وحصلت ولانسكي على تذكرة تمنحها الدخول إلى كل مكان في الملعب واستغلتها لتنفيذ خطتها.

وخلال المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، اقتحمت فتاة شبه عارية أرضية الملعب في الدقيقة 18، وقام مسؤولو الملعب بإخراجها من الملعب على الفور لاستكمال المباراة.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية العقوبة التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية، بحق الفتاة، موضحة أن عارضة الأزياء الروسية، عوقبت بغرامة قدرها 15 ألف يورو.

وتمكنت الفتاة من اقتحام الملعب خلال المباراة، وتقدمت وسطه ثم أخذت تركض، لكن سرعان ما جرى إبعادها من قبل أحد عناصر الأمن في المباراة التي منحت الكأس لفريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بهدفين دون مقابل على توتنهام.

وتضم العقوبة الإجمالية غرامتين اثنتين، فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب الدخول إلى الملعب، أما الشرطة الإسبانية ففرضت 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.