ميسي: ابني ماتيو يحتفل بأهداف ريال مدريد ويشجع فالنسيا وليفربول

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني عن ابنيه تياغو وماتيو وحكايتهما مع كرة القدم في حديث لقناة ”TYC sports ”
وقال ميسي: ”ماتيو حين يشاهد لقاءات في التلفزيون يحتفل بأهداف ريال مدريد ويهتف هدف لريال مدريد؛ لإغاظة أخيه الذي يلفت نحوه غاضبًا ”
وأكد النجم الأرجنتيني أن ابنه الصغير شجع ليفربول وفالنسيا وقال: ”حين نلعب في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لكونهم فازوا عليكم.“
ويستعد النجم الأرجنتيني لقيادة منتخب بلاده في كوبا أمريكا التي تنطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي بحثًا عن أول لقب رفقة منتخب بلاده الأول.