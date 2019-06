بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. هندرسون يخطف الأضواء أخيرًا كقائد لنادي ليفربول

جاء فوز ليفربول بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، الذي احتفل به في شوارع مرسيسايد، أمس الأحد، بتشكيلة تضم العديد من الجنسيات التي دمجها المدرب الألماني يورغن كلوب وحولها إلى كتيبة انتصارات.

لكن، في مباراة متواضعة بشكل مفاجئ انتهت بالفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير، كان أداء جوردان هندرسون قائد الفريق هو من خطف الأضواء.

وجذبت صور احتضان هندرسون لوالده بعد المباراة وحمله الكأس في الطائرة خلال العودة إلى ليفربول بعض الانتباه المستحق للاعب الوسط البالغ عمره 28 عامًا والذي انضم قادمًا من سندرلاند قبل ثمانية مواسم.

وأبرز إمكانات هندرسون هي اجتهاده وقدرته على تحطيم هجمات الفرق المنافسة، لكن ذكاءه في التمركز والوعي الخططي لم ينالا الاهتمام المستحق أو تقدير جماهير أنفيلد.

وقال هندرسون: ”مررت بفترات صعبة لكني واصلت الاجتهاد كما فعل النادي. هذه أفضل لحظة في حياتي وهذا ما حلمت به منذ أن كنت طفلًا“.

”الأمر لا يتعلق بي أو بكوني قائدًا للفريق أو حمل الكأس، هذا يتعلق بالنادي واللاعبين والمدرب. الآن يجب علينا الاستمرار“.

لكن جزءًا من نجاح يوم السبت كان يتعلق بلا شك بهندرسون.

