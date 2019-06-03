صحيفة: مزاد علني بدأ بشأن ضم محمد صلاح.. وثلاثي ليفربول ينافس ميسي على الكرة الذهبية

اهتمت صحيفة ”آس“ في عددها، يوم الاثنين، بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا، وأكدت أن المزاد بشأن اللاعب بدأ في ظل اهتمام بضع فرق بخدماته وطرحت على جماهير ريال مدريد استفتاء حول إمكانية ضمه.

وأكدت الصحيفة أن فرق ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أخذوا علمًا بتصريحاته بعد الفوز بلقب دوري الأبطال، إذ قال: ”مستقبلي لا أتحدث عنه حاليًّا“.

وارتبط النجم المصري بالانتقال لبضع فرق بعد تألقه في الموسمين الماضيين برفقة ليفربول وتتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، كما لعب نهائي دوري الأبطال في 2018 وفاز باللقب في 2019.

ويعتبر فريق بايرن ميونخ من المهتمين بالنجم المصري، إذ يبحث عن أجنحة لتعويض رحيل الثنائي الهولندي أريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري.

كما يعتبره العديد من المهتمين أحد أهداف ريال مدريد رغم كون الفرنسي زين الدين زيدان يفضل زميله السنغالي ساديو ماني.

ويبقى انتقال صلاح إلى مانشستر يونايتد شبه مستحيل رغم كون الفريق الإنجليزي يملك الأموال اللازمة لضمه لكن العداء التاريخي بين الفريقين يجعل النجم المصري يفضل عدم إغضاب جماهير ليفربول والإبقاء على حبهم.

وسبق لتقارير إعلامية أن ربطت محمد صلاح ببرشلونة ويوفنتوس أيضًا، لكن كل الأخبار تبقى مجرد إشاعات في ظل فوز ليفربول بدوري الأبطال ورغبتهم في الحفاظ على نجومهم للموسم المقبل.

ثلاثي الريدز

إلى ذلك، تحدثت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها بشأن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، سيواجه ثلاثي ليفربول في الصراع لحصد الجائزة.

ورغم كون كل الترشيحات تصب في خانة نجم برشلونة لكن ”ماركا“ أكدت أن بضع منافسات قادمة قد تغيير المعطيات من بينها كوبا أمريكا وأمم أفريقيا ونهائيات دوري الأمم الأوروبية ولقاءات السوبر محليًّا وقاريًّا.

واعتبرت الصحيفة أن ثلاثي ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بمثابة قنبلة بإمكانها حرمان ميسي من اللقب.

وركزت الصحيفة على كون دوري أبطال أوروبا كان دائمًا حاسمًا في الفوز بالجائزة، وهو ما حققه ثلاثي ليفربول وفشل فيه ميسي.

ويبقى الهولندي فان دايك أبرز لاعبي ليفربول وبإمكانه زيادة حظوظه حال تتويج هولندا بدوري الأمم الأوروبية، لكنه يعاني من كون الجائزة تجاهلت في الغالب المدافعين وفضلت المهاجمين.

وقدم السنغالي ساديو ماني موسمًا مميزًا وكان أحد أبرز لاعبي ليفربول حيث سجل 26 هدفًا في 50 لقاءً ويعتبر هدفًا لزيدان، مدرب ريال مدريد.

كما قدم صلاح موسمًا جيدًا وسجل 27 هدفًا وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي ويملك برفقة زميله في الفريق ساديو ماني إمكانية زيادة حظوظهما من خلال أمم أفريقيا التي ستقام في مصر.