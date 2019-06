1.6 مليون متابع و4 ملايين دولار.. أرباح الفتاة الروسية مقتحمة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

كينسي ولانسكي.. فتاة أثارت الجدل على مدار 12 ساعة مضت، وتحديدًا منذ الدقيقة 16 من عمر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين فريقي ليفربول وتوتنهام، التي أقيمت على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بمدريد، وتمكنت أن تختطف الأضواء بجمالها وملابسها المثيرة التي مكنتها من خطف أنظار متابعي المباراة وغير متابعيها من نجوم الفريقين، وأصبحت محور حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، خلال الساعات الماضية.

”ولانسكي“ خطفت أنظار ونقرات مستخدمي موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، منذ اقتحامها الملعب بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، وخلال ساعتين فقط تضاعف عدد متابعيها من 240 ألفًا إلى 525 ألفًا، ويصبح عدد متابعيها قبل أن تمر 12 ساعة، الآن، مليونًا و800 ألف متابع، أي بمعدل زيادة 2000 متابع كل دقيقة.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 1, 2019