هندرسون بعد مباراة ليفربول وتوتنهام: لقب دوري أبطال أوروبا كان مستحيلًا دون يورغن كلوب

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن فريقه لم يكن ليحقق المجد في دوري أبطال أوروبا دون يورغن كلوب إذ صنع المدرب الألماني شيئًا استثنائيًا في النادي.

وورث كلوب فريقًا منهارًا من بريندان رودجرز في أكتوبر تشرين الأول 2015 لكنه توج التحول البارز بلقب دوري الأبطال بالفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير في مدريد، أمس السبت.

وأبلغ هندرسون الصحفيين: ”من دون هذا المدرب كان الأمر مستحيلًا. نمر بفترات صعبة في الموسم لكن ما فعله منذ وصوله كان لا يصدق“.

”هناك نوع من الاتحاد. صنع أمرًا استثنائيًا في الفريق وكل الفضل يذهب إليه. الآن يجب علينا الاستمرار“.

ووضعت ركلة جزاء من محمد صلاح في الدقيقة الثانية ليفربول في المقدمة في ظهوره الثاني على التوالي في النهائي بعد الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في العام الماضي.

وعاد توتنهام في الشوط الثاني وتسبب في العديد من المشاكل لليفربول إلى أن حسم ديفوك أوريجي الانتصار بتسديدة منخفضة قرب النهاية ليمنح فريقه لقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 2005.

وقال ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، إن التتويج مكافأة للفريق بعد الموسم المذهل الذي حصد فيه 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خسر اللقب لصالح مانشستر سيتي.

وأضاف: ”لا أجد كلمات حقًا. بعد الموسم الذي قدمناه، فإننا نستحق اللقب أكثر من أي فريق آخر. قمنا بعمل استثنائي“.

ورفض مدافع إنجلترا الحديث عن أن فريقه كان بعيدًا عن مستواه في النهائي.

وتابع: ”لن ننظر إلى الخلف ونفكر أنه كان أداء باهتًا بل سنرى أنفسنا كبطل لأوروبا. أنا فقط شخص عادي من ليفربول تحقق حلمه“.