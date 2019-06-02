عناوين الصحف الرياضية العالمية: ليفربول الخالد.. ورودريغو رقم 7 المفضل في برشلونة

شكل تتويج فريق ليفربول باللقب السادس في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في النهائي على جاره توتنهام 2-0 في مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بوفاة اللاعب الإسباني جوزيه أنطونيو رييس، وبحث برشلونة عن قلب هجوم من خلال لاعب فالنسيا رودريغو ومستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في النهائي بمدريد على توتنهام 2-0، وكتبت: ”ليفربول يرفع السادسة“.

كما اهتمت بالحدث الحزين لكرة القدم الإسبانية وهو وفاة الدولي الإسباني واللاعب السابق خوزيه أنطونيو رييس في حادثة سير وأعلنت الحداد على وفاته بشارة سوداء.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال على حساب مواطنه توتنهام، وكتبت: ”ليفربول يحقق لقبه السادس في دوري الأبطال“.

كما اهتمت بمحاولة برشلونة ضم رودريغو مهاجم فالنسيا، وكتبت: ”رودريغو رقم 7 المفضل في برشلونة“.

وتحدثت الصحيفة عن وفاة اللاعب جوزيه أنطونيو رييس، قائلة: ”وفاة رييس في حادثة سير“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بوفاة أنطونيو رييس في حادثة سير، وكتبت: ”حدادًا على رييس“.

وتحدثت عن فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام وكتبت: ”كبرياء الريدز“.

آس

اهتمت الصحيفة بتتويج ليفربول بدوري الأبطال على حساب توتنهام، وكتبت: ”ليفربول الخالد“.

كما تحدث عن وفاة رييس، وكتبت: ”الساحر رييس ذهب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي بمدريد، وكتبت: ”حفظ الله الريدز“.

كما تحدثت عن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، الذي سيشارك كقلب هجوم برفقة منتخب فرنسا، وكتبت: ”مبابي كله 9“.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بتتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، وكتبت: ”الملك كلوب“.

كما اهتمت بقرب تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري، وكتبت: ”ساري يرى يوفنتوس“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول بدوري الأبطال على حساب توتنهام في النهائي، وكتبت: ”صلاح – أوريجي نشوة الريدز“.

كما اهتمت بالمدربين العائدين للدوري الإيطالي، وكتبت: ”ساري وكونتي: بالفعل على الحلبة“.

الصحف البريطانية

ديلي ستار

وصفت صحيفة ديلي ستار فريق ليفربول بـأنهم“الخارقون“، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

ديلي ميل

وركزت الصحيفة الشهيرة على تتويج الليفر بلقب دوري الأبطال، وعنونت: ”الاستمتاع بالسادسة“، ليفربول يحقق كأس دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

إيكو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول بدوري الأبطال على حساب توتنهام في النهائي بغلاف لافت للنظر ويتصدره 6 نجوم، في إشارة للقب السادس للريدز في دوري أبطال أوروبا.