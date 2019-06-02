شاهد زوجة محمد صلاح تحتضنه في الملعب بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حرصت ماجي محمد صادق، زوجة الدولي المصري محمد صلاح، على معانقته بشدة، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، على حساب توتنهام، مساء السبت.

وعقب انتهاء المباراة نزلت زوجة مهاجم ليفربول إلى الملعب ومعها طفلتها الصغيرة مكة.

وعانقت الزوجة محمد صلاح الذي سجل هدفًا في مباراة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

“La rosa púrpura…”, de Mo Salah. Se llama Magi, es su esposa, egipcia como él. Sobria y discreta. Una pareja que regaló esta escena brillante en el cierre de la noche. Lejos de las aguas del Nilo, pero muy cerca de las estrellas… pic.twitter.com/x5MOMDb83A — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2019

أنهى ليفربول موسمًا مذهلًا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا يوم السبت وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.

وقال صلاح وسط نشوة جماهير ليفربول بالفوز: ”الجميع سعيد الآن. أنا سعيد لخوضي ثاني نهائي على التوالي وإكمال المباراة لنهايتها.

”الجميع قدم أقصى ما لديه اليوم. لم نقدم أداء رائعا على الصعيد الفردي لكن الفريق بأكمله كان مذهلا“.