محمد صلاح يسأل مراسل بي إن سبورتس عن أبوتريكة (فيديو)

وجه النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي سؤالًا إلى مراسل قنوات بي إن سبورتس القطرية بعد مقابلة معه عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتساءل صلاح عن محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق قائلاً:“ أبوتريكة فين؟“ ورد عليه المراسل بأن أبوتريكة في الاستوديو التحليلي للمباراة من ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد الذي احتضن اللقاء النهائي بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

محمد صلاح: أبو تريكة فين؟! ❤️ pic.twitter.com/3r932fifMR — أبو الأحاليم (@7elmy7elmy) June 1, 2019

وظهر أبو تريكة متأثرًا بعد سؤال صلاح عليه متمنيًا أن يقابل النجم المصري بعد اللقاء بينما وعلق الفرنسي آرسين فينجر مدرب آرسنال الإنجليزي السابق أنه يحب مساندة أبوتريكة لصلاح.

من جانبه رد محمد أبوتريكة على سؤال صلاح بنشر صورة تجمعه بالنجم المصري بعد التتويج وهما يحملان كأس دوري الأبطال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب أبوتريكة:“ ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية“.

الف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية ???????????????? pic.twitter.com/ieE05MC1AI — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 1, 2019

وكان أبوتريكة قد شكل ثنائيًا مميزًا مع صلاح في عامي 2011 و2012 في منتخب مصر وقادا الفراعنة في تصفيات كأس العالم قبل الخسارة أمام غانا بسداسية.