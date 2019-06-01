تصريحات محمد صلاح بعد فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

قال المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إن حلمه تحول إلى حقيقة بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال صلاح عقب فوز ليفربول على مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي البطولة القارية: ”حققت حلمي الذي كنت أشتاق إليه منذ أن كنت أبلغ من العمر 7 أعوام، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي يعتبر أهم وأغلى الألقاب“.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: ”بلا شك أنا حققت اللقب الأهم في مسيرتي الكروية خاصة أن مثل هذه التتويجات بالبطولات الكبرى لا تحدث كثيرًا“.

وتطرق في حديثه عن ضربة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول لفريقه قائلًا: “ لم أشعر بالقلق من تسديدة الركلة، لأنني أصبحت معتادًا على مثل تلك المواقف الصعبة، لاسيما أنه سبق لي تسجيل ركلة الجزاء في مرمى منتخب الكونغو، التي قدت بها بلادي للتأهل إلى كأس العالم الماضية في روسيا“.

واختتم صلاح تصريحاته بالقول ”أتمنى أن أتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي من خلال الموسم المقبل“.