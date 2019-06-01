احتفال جديد من محمد صلاح بعد هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا (شاهد)

احتفل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بهدفه في مرمى منافسه توتنهام، الذي أحرزه في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بطريقة مميزة نفذها لأول مرة.

وجاء احتفال صلاح غريبًا ومثيرًا للجدل، حيث وضع إصبعيه على أنفه وأخرج لسانه، وهو احتفال يقوم به لأول مرة بعد إحرازه الأهداف ولم يفهم ما المقصود به.

واعتاد محمد صلاح الاحتفال بأهدافه بطرق مميزة تثير دائما الجدل، أشهرها قيامه بـ“فرد ذراعيه“ أمام الجماهير وإخراج لسانه، ومؤخرًا احتفل على طريقة لاعبي ”اليوجا“، وقلده في هذا الاحتفال العديد من المشاهير ونحوم الفن.

وتقام حاليًا مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتقدم الريدز بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية.