ظهير ليفربول يهدي كأس دوري أبطال أوروبا إلى خوزيه أنطونيو رييس (شاهد)

في لفتة إنسانية رائعة، أهدى الإسباني ألبرتو مورينو، ظهير أيسر نادي ليفربول الإنجليزي، كأس دوري أبطال أوروبا، الذي توّج به الريدز، إلى روح مواطنه خوزيه أنطونيو رييس، الذي لقي مصرعه اليوم في حادث سير أليم.

وحرص مورينو على ارتداء قميص يحمل صورة زميله وصديقه رييس، الذي توفي قبل مباراة نهائي دوري الأبطال بساعات قليلة، خلال احتفالات ليفربول بالتتويج على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان رييس قد لقي مصرعه صباح اليوم السبت، إثر حادث سير في مدينة إشبيلية الإسبانية.

Alberto Moreno pays a beautiful tribute to former teammate and friend Jose Antonio Reyes❤️#UCLFinal pic.twitter.com/QuapWCIjcW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 1, 2019

ولعب رييس للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها إشبيلية وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وإسبانيول، وبنفيكا البرتغالي، وخاض تجربة احترافية في الصين العام الماضي، قبل أن ينضم إلى نادي اكسترامادورا الإسباني في يناير 2019.

وشارك رييس، الذي كان يلعب في مركزي الجناح الأيمن ورأس الحربة، في 21 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.

وخلال مسيرته الكروية التي انتهت بمصرعه اليوم، لعب رييس 646 مباراة، أحرز خلالها 95 هدفاً.

وفاز ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين نظيفين، حملا توقيع المصري الدولي محمد صلاح من ركلة جزاء، والبلجيكي ديفوك أوريغي من تسديدة قوية.

ووقف لاعبو ليفربول وتوتنهام دقيقة حدادًا على رييس قبل بداية المباراة.