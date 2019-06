ظهير ليفربول يهدي كأس دوري أبطال أوروبا إلى خوزيه أنطونيو رييس (شاهد)

في لفتة إنسانية رائعة، أهدى الإسباني ألبرتو مورينو، ظهير أيسر نادي ليفربول الإنجليزي، كأس دوري أبطال أوروبا، الذي توّج به الريدز، إلى روح مواطنه خوزيه أنطونيو رييس، الذي لقي مصرعه اليوم في حادث سير أليم.

وحرص مورينو على ارتداء قميص يحمل صورة زميله وصديقه رييس، الذي توفي قبل مباراة نهائي دوري الأبطال بساعات قليلة، خلال احتفالات ليفربول بالتتويج على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان رييس قد لقي مصرعه صباح اليوم السبت، إثر حادث سير في مدينة إشبيلية الإسبانية.

Alberto Moreno pays a beautiful tribute to former teammate and friend Jose Antonio Reyes❤️#UCLFinal pic.twitter.com/QuapWCIjcW

