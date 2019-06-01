من هي المشجعة التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام‎؟

اقتحمت مشجعة روسية أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو خلال مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخلت الفتاة إلى أرضية الملعب وهي ترتدي ”مايوه بكيني“ قطعة واحدة وسط ذهول الجميع.

وكانت النتيجة تشير في هذا التوقيت إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

المعلق رؤوف خليف | دخول لميدان الجنس اللطيف ???????????????? pic.twitter.com/FYoK133uqK — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) June 1, 2019

وحسب تقارير إعلامية فالمشجعة التي اقتحمت الملعب هي عارضة الأزياء والممثلة الروسية كينسي ولانسكي المعروفة بكونها إحدى ممثلات قناة إباحية على يوتوب وعملت إشهارًا للموقع من خلال اقتحامها الملعب.

ويعتبر زوجها الروسي فيتالي زدوروفيتسكي أحد المشاهير حيث سبق أن اقتحم نهائي كأس العالم في البرازيل 2014 بين ألمانيا والأرجنتين.

واستطاعت الممثلة الروسية أن تلفت الإنتباه حيث حصلت على أزيد من 100 ألف متابع جديد على إنستغرام بعد الفضيحة.