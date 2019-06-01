مباراة ليفربول وتوتنهام.. فتاة تقتحم الملعب بالمايوه (فيديو)

اقتحمت فتاة إنجليزية أرضة ملعب واندا خلال مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخلت الفتاة إلى أرضية الملعب وهي ترتدي ”مايوه بكيني“ قطعة واحدة وسط ذهول الجميع.

وكانت النتيجة تشير في هذا التوقيت إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

المعلق رؤوف خليف | دخول لميدان الجنس اللطيف ???????????????? pic.twitter.com/FYoK133uqK — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) June 1, 2019

وتدور مواجهة كروية ساخنة مثيرة بين ليفربول وتوتنهام بحضور العديد من النجوم في صفوف الفريقين، مع صراع تكتيكي شرس خارج الخطوط بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للسبيرز.

ولم يلتقِ ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري الأبطال من قبل، وكان آخر لقاء بينهما يوم 31 مارس الماضي وفاز الريدز بنتيجة 2-1 ببطولة الدوري.