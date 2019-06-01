مباراة ليفربول وتوتنهام.. تعرف على توقعات مورينيو ورونالدو وميليتو وجيرارد وديل بييرو (صور)

كشف عدد من نجوم الكرة والمدربين السابقين، في أوروبا، عن توقعاتهم لنتيجة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفيما يلي توقعات أبرز مدربي ولاعبي أوروبا:

جوزيه مورينيو (مدرب مانشستر يونايتد السابق).

أقول دائمًا إن الفريق الذي يكون لديه شيء ما غير عادي في طريقه إلى النهائي، هو الذي سيتقدم قليلًا، والشيء الغريب أن كلًا منهما وصل لهذا الدور بطريقة مذهلة للغاية. كل منهما وصل إلى النهائي عملاقًا، وكل فريق مقتنع تمامًا بأنه سيدمر منافسه، لذلك سيكون نهائيًا رائعًا، لأن كل طرف مقتنع تمامًا بأن الكأس من حقه.

ستيفن جيرارد (قائد ليفربول السابق).

ستكون مباراة صعبة، ولكن إذا لعب الفريقان بأقصى ما لديهما، فأعتقد أن ليفربول سيفوز.

هاري ريدناب (المدير الفني لتوتنهام السابق).

الفريقان قويان للغاية، وبالتأكيد من الصعب التعادل السلبي، ومن الصعب اختيار فائز، وإذا وصلت المباراة للأشواط الإضافية، فلن يكون ذلك مفاجئًا.

الظاهرة رونالدو (نجم ريال مدريد السابق)

توقع فوز ليفربول بنتيجة (3/1).

خوانفران (مدافع أتلتيكو مدريد).

من الصعب الفوز على ليفربول لأنهم خسروا نهائي الموسم الماضي، ويمكنني التعاطف مع تلك المواقف لأنني خسرت النهائيات، ومن الصعب خسارة نهائي آخر. لا يوجد طرف مفضل بالنسبة لي، لكنني متحيز قليلًا تجاه فرناندو يورينتي وماوريسيو بوكيتينو.

دافور سوكر (رئيس الاتحاد الكرواتي ولاعب ريال مدريد السابق).

توقع فوز ليفربول بنتيجة (2/1).

رافائيل بنيتيز (المدير الفني لليفربول السابق).

يتوقع الجميع أن يكون ليفربول أقوى ويفوز بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي، لكن توتنهام فريق جيد، ولديهم توازن في الدفاع، وأقوياء في الوسط وخطيرون جدًا في الهجوم، ولا أرى طرفًا مفضلًا للفوز.

أليساندرو ديل بييرو (نجم يوفنتوس السابق)

توقع انتهاء المباراة بالتعادل (4/4) وفوز ليفربول بركلات الترجيح.

روبيرتو كارلوس وكافو (ثنائي المنتخب البرازيلي السابق).

توقعا فوز ليفربول بنتيجة (3/2).

دييغو ميليتو (مهاجم إنتر ميلان السابق).

توقع فوز توتنهام بنتيجة (2/1).

فرناندو موريانتس (مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق).

ليفربول هو الأقرب، نظرًا لخبرته التي حصل عليها الموسم الماضي، وقتاله ضد مانشستر سيتي في الدوري حتى النهاية. لا أعتقد أن المباراة ستصل إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

مايكل أوين (مهاجم ليفربول السابق).

ليفربول كان محظوظًا في مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في كلتا المباراتين بنتيجة (2/1)، ولن أتفاجأ إذا كانت هي النتيجة في النهائي، وكلوب خسر من قبل نهائيين لكن في الثالث سيأتي الحظ، فهذا هو وقت الريدز.