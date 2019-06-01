ساديو ماني قبل مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح سبب وصولنا لنهائي دوري أبطال أوروبا

قال المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح هو سبب وصول الريدز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2018/2019، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن ماني قوله: ”من يسجل الأهداف في نهائي الأبطال؟ أنا أو صلاح. كل ما نريده هو التتويج بالكأس، وأحيانًا التفكير في هذا الأمر يجعلني مريضًا“.

وأضاف ماني ”محمد صلاح يقدم أداء مدهشًا منذ الموسم الماضي، والفريق الذي يرغب في تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله، إنه أكثر من يسجل أهدافًا، وأعتقد أنه في حالة عدم وجوده مع ليفربول لم نكن سنصل إلى نهائي دوري الأبطال، لأنه أحرز الكثير من الأهداف المهمة“.

وتابع المهاجم السنغالي ”الأهم في مباراة اليوم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو روبيرت فيرمينو أو أنا. المهم أن نتعاون جميعًا“.

وأكمل ماني ”توتر علاقتي مع صلاح؟ نحن أصدقاء، والمنافسة بيننا تكون في كرة القدم فقط، وهذا أمر طبيعي، ويجعل الأمور مثيرة بشكل أكثر“.

ويلاقي ليفربول مواطنه توتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهو النهائي الثاني على التوالي للريدز في المسابقة القارية.