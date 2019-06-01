القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلاقي نادي توتنهام منافسه ليفربول، اليوم السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد، بصافرة الحكم السلوفيني دامير سكومينا.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة النهائية على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4، بصوت المعلقين رؤوف خليف، وخليل البلوشي، ويوسف سيف، وعلي محمد علي، وحفيظ دراجي.

وأكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه تجاوز صعوبات قبل الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكنه اعترف أيضًا أن الحظ ساند فريقه في مسيرته بالبطولة.

وقال بوكيتينو قبل المباراة النهائية: ”أظهرنا شخصية الفريق وقدرته التنافسية، وتغيرت الأمور لصالحنا بفوارق طفيفة“.

وأضاف ”لو لم يكن هناك تقنية الفيديو أو لم يأتِ هدفنا الأخير في مرمى أياكس لما أصبحنا هنا. التحليل دائمًا غير عادل والنتيجة لها تأثير كبير عليه. بلوغنا النهائي ظاهرة في حد ذاتها، لكن، لو لم ننجح في ذلك فسيقول الناس إننا كنا الأسوأ“.

وواصل المدرب الأرجنتيني ”الفريق أصبح قويًا للغاية قبل 10 شهور. لم نستطع التعاقد مع أي لاعب وقررنا عدم التفريط في أي لاعب. كان يجب استمرار اللعب على استاد ويمبلي ولم نستطع الانتقال إلى ملعبنا حتى نهاية الموسم“.

وأردف ”بلغ العديد من لاعبينا قبل نهائي كأس العالم العام الماضي. لكن كل ذلك جعلنا نتطور وأصبحنا أكثر إبداعًا. أثبت ذلك أنه عندما تعمل بجدية فإنك تحصل على نتيجة ذلك“.

وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية على حساب أياكس أمستردام الهولندي، حيث فاز أياكس 1/0 على ملعب توتنهام، قبل أن يفوز السبيرز 3/2 في الإياب في هولندا ليتأهل إلى النهائي مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد تعادلهما 3/3 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، مواسم 1976/1977، و1977/1978، و1980/1981، و1983/1984، و2004/2005.