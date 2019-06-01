التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة بين ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة النهائية على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4، بصوت المعلقين: رؤوف خليف، وخليل البلوشي، ويوسف سيف، وعلي محمد علي، وحفيظ دراجي.
وتوقعت صحيفة ”صن“ أن يلعب ليفربول بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، روبرتسون.
الوسط: هندرسون، فابينيو، فاليندوم.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.
أما موقع ”WhoScored“ فتوقع أن يلعب ليفربول بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، روبرتسون.
الوسط: هندرسون، فابينيو، فاليندوم.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.
في حين توقع أن يلعب توتنهام بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: هوغو لوريس.
الدفاع: داني روز، يان فيرتونخين، توبي ألدرفيريلد، تريبير.
الوسط: كريستيان إريكسن، وينكس، سيسوكو.
الهجوم: ديلي آلي، هاري كين، لوكاس مورا.
في حين توقعت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، روبرتسون.
الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، فاليندوم.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.
وجاء توقعها لتشكيلة توتنهام كالتالي:
حراسة المرمى: هوغو لوريس.
الدفاع: داني روز، يان فيرتونخين، توبي ألدرفيريلد، كيران تريبير.
الوسط: سيسوكو، ديلي آلي، كريستيان إريكسن.
الهجوم: لوكاس مورا، هيونغ سون، هاري كين.
WhoScored | ليفربول ???? توتنهام ، التشكيلة المُحتملة . #UCLfinal pic.twitter.com/muT8Xoec5A
— عالم ليفربول (@LFCW0rld) June 1, 2019