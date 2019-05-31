مباراة ليفربول وتوتنهام.. يان فيرتونخين يكشف سبب تطور السبيرز في دوري أبطال أوروبا

قال يان فيرتونخين مدافع توتنهام هوتسبير إن الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدريد غدًا السبت سيثبت صحة قرار ماوريسيو بوكيتينو في 2014 بتولي تدريب الفريق وزرع فلسفته.

وبلغ توتنهام نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الأولى في تاريخه وأشار فيرتونخين إلى أن ذلك كان بسبب قدرة بوكيتينو على استخراج الأفضل من الخليط الموجود بين اللاعبين المحليين والأجانب.

وأبلغ فيرتونخين الصحفيين ”قبل 5 سنوات اختار هذا النادي ورفعنا إلى المستوى الذي وصلنا إليه الآن. قام بعمل لا يصدق“.

وأضاف ”نملك مجموعة رائعة من اللاعبين والعديد من اللاعبين تخرّجوا في أكاديمية الفريق. العديد من اللاعبين الإنجليز الدوليين والأجانب يملكون صلة قوية مع النادي الآن“.

وتابع ”اللاعبون موجودون هنا مع المدرب منذ فترة طويلة ووصلنا إلى هذا المستوى. هذا ما تمنيناه كلنا… كل منّا لعب دوره ونأمل في حصد اللقب في النهاية“.

وتأهل توتنهام إلى دوري الأبطال مرة واحدة في حقبة الدوري الممتاز قبل وصول بوكيتينو لكنه دخل المربع الذهبي وبلغ البطولة 4 مرات متتالية.

ويتذكر فيرتونخين، المنضم إلى توتنهام في 2012، معاناة الفريق في المواسم التي سبقت مسيرته غير المتوقعة إلى نهائي هذا العام والتي تضمنت المواجهات المثيرة ضد مانشستر سيتي وأياكس في دور الـ8 ثم نصف النهائي على الترتيب.

وقال المدافع البلجيكي: ”سأستطيع الحديث دائمًا عن التأهل لنهائي دوري الأبطال. في أول موسمين لي مع الفريق كنا نلعب في الدوري الأوروبي لكن هذا ما عملنا من أجله“.

وأكمل ”عدد المباريات التي لعبها الفريق لنصل إلى هنا 12؟ في كل واحدة منها حدث شيء مجنون“.

وتابع ”في نهاية مسيرتي أتمنى أن أسترجع هذا العام وأتذكره بأنه كان الأروع والأكثر جنونًا. لا أعلم الغيب. لو فزنا فسيكون مصيرنا“