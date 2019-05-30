مباراة ليفربول وتوتنهام.. التشكيلة الأساسية معضلة تواجه يورغن كلوب وبوكيتينو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، معضلة في خط الوسط بينما ينبغي على نظيره في توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو أن يقرر ما إذا كان مهاجمه هاري كين بات جاهزًا إذ يعاني المدربان من صداع بسبب التشكيلة الأساسية قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غد السبت.

وبعد فترة راحة طويلة على غير العادة، لمدة ثلاثة أسابيع، بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز والمباراة النهائية في مدريد خف قلق إصابات اللاعبين لدى المدربين، لكن ذلك ضاعف من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها.

وبالنسبة لكلوب، الذي استعاد مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو لياقته البدنية في الوقت المناسب لخوض المباراة في ملعب واندا ميتروبوليتانو، هناك مشكلة واحدة محتملة كبيرة أمامه.

ومن المرجح أن يعتمد كلوب على رباعي الدفاع الموثوق فيه إذ سيدفع بجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك في مركزي قلب الدفاع.

ومع إمكانية بدء فيرمينو المباراة، قال كلوب هذا الأسبوع إن المهاجم ”سيكون لائقًا“، بات ليفربول قادرًا على الاستعانة بالثلاثي الهجومي المفضل للمدرب الألماني والمكون من ساديو ماني ومحمد صلاح وبينهما فيرمينو.

وهذا يعني أنه لا يوجد مكان في التشكيلة الأساسية للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي الذي سجل ثنائية في الفوز 4-صفر على برشلونة في إياب قبل نهائي دوري الأبطال.

وسيقوم البرازيلي فابينيو بدور لاعب الوسط المدافع، بينما سيكتفي لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم، الذي سجل ثنائية أمام برشلونة، باللعب أمامه.

وهذا يعني أن لاعبين إنجليزيين سيتنافسان على مركز واحد في وسط الملعب هما جيمس ميلنر وجوردان هندرسون.

والاعتماد على ميلنر يبدو الأقرب من الناحية الفنية حيث يمكنه الانتقال للعب في مركز الظهير الأيسر لتغطية اندي روبرتسون عندما يتقدم اللاعب الاسكتلندي للهجوم.

وقدم هندرسون قائد ليفربول العديد من المباريات المميزة هذا الموسم، وستكون ضربة قوية له في حال تركه كلوب على مقاعد البدلاء في هذه المباراة الكبيرة.

* كين جاهز تمامًا

الفترة الطويلة قبل هذه المباراة المهمة أفاد توتنهام كثيرًا، حيث تعافى المهاجم كين من إصابته في الكاحل وأعلن جاهزيته بالفعل للمباراة.

وبالطبع سيبدأ كين المباراة لكن ينبغي على بوكيتينو أن يقرر ما إذا كان هداف الفريق جاهزًا للمباراة بعد سبعة أسابيع من الغياب للإصابة أم لا.

وحال بدأ كين اللقاء إلى جوار الكوري الجنوبي سون هيونج-مين ،الذي سجل 20 هدفًا هذا الموسم، سيغيب لوكاس مورا عن التشكيلة الأساسية.

وسيكون هذا قرارًا قاسيًا للاعب البرازيلي بعدما سجل ثلاثية في إياب قبل النهائي ليقود النادي اللندني للفوز على أياكس أمستردام الهولندي والتي صعدت بتوتنهام لنهائي مدريد.

وقد يلجا بوكيتينو لوضع مورا بين البدلاء كورقة رابحة في محاولة منه لاستغلال سرعته ومهارته.

واعتمد بوكيتينو على العديد من طرق اللعب هذا الموسم، ويمكن أن يدفع بثلاثي هجومي مثل ليفربول بوضع سون ومورا على الجناحين وبينهما كين في الوسط.

وهذا التغيير سيتطلب من كريستيان إريكسن وديلي آلي القيام بدور أكثر عمقًا في وسط الملعب بشكل يختلف عن دورهما المفضل رغم أن كليهما قام بهذا الدور في أوقات مختلفة هذا الموسم.

ويعتمد بوكيتينو على أربعة لاعبين في وسط الملعب بوجود موسى سيسوكو في العمق وأمامه هاري وينكس، وقد يلجأ لخيار آخر بالدفع بفيكتور وانياما إلى جوار سيسوكو.

التشكيلة المتوقعة للفريقين:

توتنهام هوتسبير (4-2-2-2): هوجو لوريس وكيران تريبيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فرتونن وداني روز وهاري وينكس وموسى سيسوكو وديلي آلي وكريستيان إريكسن وسون هيونج-مين وهاري كين.

ليفربول (4-3-3): أليسون بيكر وترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك واندي روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.