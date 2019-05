أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: لورينتي نجم توتنهام يتوعد ليفربول.. ومحمد صلاح يضع إعلانًا جديدًا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد أسطورته

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ووضعت الصفحة صورة لجيرارد مكتوبًا أعلاها ”كل عام وأنت بخير“، يذكر أن جيرارد كان قد لعب دورًا تاريخيًا في آخر ألقاب ليفربول لدوري الأبطال عام 2005.

تشيلسي.. أبطال دوري أوروبا

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي بتتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب آرسنال، ووضعت الصفحة صورة لنجوم الفريق مكتوبًا فوقها: ”أبطال دوري أوروبا، وأكثر من هذا العام“.

دروجبا يحتفل بتتويج تشيلسي

حرص الإيفواري ديديه دروجبا، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، على تهنئة ناديه بالفوز بكأس الدوري الأوروبي بالأمس، حيث كتب دروجبا عبر صفحته: ”اللون الأزرق هو أفضل فريق في لندن“.

Blue is the colour, Best Team in London @chelseafc

— Didier Drogba (@didierdrogba) May 29, 2019