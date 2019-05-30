أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: لورينتي نجم توتنهام يتوعد ليفربول.. ومحمد صلاح يضع إعلانًا جديدًا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد أسطورته

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ووضعت الصفحة صورة لجيرارد مكتوبًا أعلاها ”كل عام وأنت بخير“، يذكر أن جيرارد كان قد لعب دورًا تاريخيًا في آخر ألقاب ليفربول لدوري الأبطال عام 2005.

تشيلسي.. أبطال دوري أوروبا

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي بتتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب آرسنال، ووضعت الصفحة صورة لنجوم الفريق مكتوبًا فوقها: ”أبطال دوري أوروبا، وأكثر من هذا العام“.

دروجبا يحتفل بتتويج تشيلسي

حرص الإيفواري ديديه دروجبا، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، على تهنئة ناديه بالفوز بكأس الدوري الأوروبي بالأمس، حيث كتب دروجبا عبر صفحته: ”اللون الأزرق هو أفضل فريق في لندن“.

Blue is the colour, Best Team in London @chelseafc

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راموس يتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي الذي عقده النادي لمدافعه سيريجيو راموس، والذي أعلن عن موقفه أنه لا يفكر في الرحيل عن جدران النادي الملكي وتمسكه بالاستمرار مع ناديه.

مانشستر سيتي يعلن تجديد تعاقده مع روبيرتس

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي تجديد تعاقد النادي مع لاعب الفريق، باتريك روبيرتس، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب وكتبت أعلاها.. ”يسعدنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع باتريك روبيرتس حتى عام 2022“.

فيرناندو لورينتي.. باقي يومين فقط

أعلن فيرناندو لورينتي، لاعب توتنهام، تحديه واستعداده هو وزملاؤه للمباراة النهائية التي من المقرر أن تجمع ناديه توتنهام بنادي ليفربول في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونشر اللاعب صورة له وكتب أعلاها.. باقي يومين فقط، كإشارة إلى المباراة النهائية.

محمد صلاح يضع إعلانًا جديدًا

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي فيديو على صفحته يتضمن إعلانًا لأحد المشروبات الغازية، ومن بينها صورته على المنتج.

دافيد سيلفا يقضي إجازته على شواطئ بلاده

نشر اللاعب الإسباني دافيد سيلفا صورة لأحد شواطئ بلاده، وكتب اللاعب أعلى الصورة ”فخور بشعبي، من أرضي، حيث أتيت“، كإشارة لقضاء إجازته هناك قبل الاستعداد للموسم الجديد مع ناديه مانشستر سيتي.

رياض محرز يشيد بقائمة الجزائر

أشاد المهاجم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بالقائمة التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، ووضع اللاعب قائمة محاربي الصحراء كاملة، والمقرر لها أن تشارك ضمن فعاليات كأس الأمم الأفريقية في مصر.