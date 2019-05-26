مباراة ليفربول وتوتنهام.. ماوريسيو بوكيتينو يتحدث مجددًا عن مستقبله قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

ألقى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالمزيد من الشكوك حول مستقبله رفقة السبيرز، قبل أيام قليلة على المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال بوكيتينو في مقابلة مع صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الأحد: ”بعد مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا كان لدي شعوران متناقضان، الأول يرتبط بالفصل الرائع الذي حققناه بالوصول إلى المباراة النهائية، والثاني هو أنني أريد الانتقال إلى مكان آخر“.

وأضاف بوكيتينو ”عندما وصلت إلى توتنهام كان النادي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي، الآن وعلى مدار 4 سنوات نشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا، وهذا العام نلعب في المباراة النهائية، لقد كان هذا حلمًا للجميع في توتنهام، الآن نحن على أبواب المجد، المهم أن نفوز بالألقاب، ولدينا الفرصة للتتويج بدوري الأبطال“.

وارتبط بوكيتينو بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية، والتي كان آخرها يوفنتوس الإيطالي، حيث يبحث البيانكونيري عن مدرب خلفًا لماسيمليانو آليغري، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد بوكيتينو مع توتنهام إلى نهاية موسم 2022/2023.

وأشارت تقارير إلى أن عقد بوكيتينو مع السبيرز يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 30 مليون يورو، إلا أن المدرب يستطيع الرحيل عن النادي اللندني دون شروط جزائية حال تتويجه بدوري أبطال أوروبا.