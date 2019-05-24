ريال مدريد ينفي ”كذبة“ ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، رفض طلب تقدم به توتنهام الإنجليزي للإقامة في المدينة الرياضية للميرنغي ”فالديبيباس“ للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نشره على موقعه على الإنترنت: ”فوجئ ريال مدريد بالادعاءات التي قدّمها ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، حول طلب مفترض قدّمه إلى نادينا ليتمكن فريقه من الإقامة في فالديبيباس للاستعداد لنهائي دوري الأبطال“.

وأضاف بقوله: ”يريد ريال مدريد توضيح أنه من الخطأ إصدار هذه التصريحات، حيث حرص نادينا دائمًا على توفير كل شيء لتلبية جميع الطلبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ونظيره الإسباني ونادي أتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام“.

وواصل أن ”كل الطلبات التي تم تقديمها كانت من أجل استخدام معسكرات التدريب وغرف خلع الملابس، وتمت الموافقة عليها“.

وتابع قائلًا: ”يُخطط ليفربول للتدرب في منشآتنا يوم السبت 1 يونيو القادم صباحًا، بينما سيقوم توتنهام بذلك يومي الخميس والجمعة 30 و31 مايو الجاري“.

واختتم البيان ”يريد ريال مدريد التأكيد على أن إقامة طرفي نهائي دوري الأبطال، مُخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي وفقًا لمعايير التنظيم والأمن، ولم يُطلب من نادينا في أي وقت استضافة الأندية في أجنحة الفالديبيباس“.

وصرح بوكيتينو ”إننا نتدرب في مدينة فالديبيباس، ولكننا لا ننام هناك، حيث إننا طلبنا ذلك، إلا أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد رفض“.

ويلاقي توتنهام مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.