عودة فيرمينو تعطي ليفربول دفعة معنوية قوية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول دفعة معنوية كبيرة بعودة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للتدريبات مع زملائه، بعد إصابة في فخذه.

وغاب المهاجم البرازيلي عن آخر ثلاث مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، وإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول رفقة المصري محمد صلاح.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ قالت إن فيرمينو سيصبح لائقًا للمشاركة في النهائي أمام توتنهام هوتسبير في مدريد في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ووصل ليفربول منتجع ماربيا الإسباني الذي سيخوض خلاله معسكرًا تدريبيًا للتعرف على الأحوال الجوية في إسبانيا قبل النهائي الذي سيقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.

وتدرب فيرمينو مع زملائه يوم الثلاثاء، ليبدأ مرحلة الاستعداد للنهائي المهم حيث تمت إعادة تأهيله بعناية من قبل الطاقم الطبي بالنادي، وسيستمر فيرمينو في متابعة برنامج متخصص خلال الأيام القادمة لزيادة فرصه في اللعب.

ولا شك أن وجود فيرمينو في الملعب من الأمور التي ستدعم فرص ليفربول، خاصة وأن الدولي البرازيلي سجل 16 هدفًا هذا الموسم وصنع ثمانية في جميع المسابقات.

وشارك فيرمينو في 12 دقيقة فقط من مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة، التي خسرها ليفربول بثلاثية نظيفة، بينما شارك في الفوز بثنائية على كارديف سيتي في الدوري يوم 21 أبريل/نيسان الماضي.

وفي غيابه، خسر ليفربول سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، لكن لديه فرصة للفوز بلقب أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.