ديمبلي قد يغيب عن مباراة برشلونة ضد ليفربول بسبب الإصابة

قد يغيب عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، عن مواجهة ليفربول في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة 2-صفر أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، يوم السبت.

وكان ديمبلي، الذي أهدر فرصتين للتسجيل خلال الفوز 3-صفر على ليفربول في لقاء الذهاب يوم الأربعاء، ضمن مجموعة قليلة من لاعبي الصف الأول الذين شاركوا أمام سيلتا بعدما أجرى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 11 تغييرًا على التشكيلة التي ضمنت التتويج بلقب الدوري الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك اضطر مهاجم فرنسا، الذي ابتلي بالإصابات منذ انتقاله من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (118 مليون دولار) في 2017 وخرج بعد ست دقائق.

وقال برشلونة في بيان، إن اللاعب البالغ عمره 21 عامًا سيخضع لمزيد من الفحوص في عضلات الفخذ الخلفية يوم الأحد.

وأضاف فالفيردي: ”سننتظر ونرى نتيجة الفحوص، لكن بكل تأكيد هو لاعب مهم بالنسبة لنا وهذه ضربة أن نخسره في المباريات المقبلة“.

وسجل ديمبلي 14 هدفًا هذا الموسم مع برشلونة في كل المسابقات، لكن حتى مع غيابه سيشعر برشلونة بالثقة بعدما حقق فوزًا كبيرًا بفضل ثنائية من ليونيل ميسي وهدف من لويس سواريز.