نادي برشلونة يعلن عن تشخيص إصابة عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة عن تشخيص عثمان ديمبلي، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مساء السبت، في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو.

أطباء النادي أكدوا إصابة ديمبلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، على أن يخضع غدًا الأحد لمزيد من الفحوص لتحديد مدى الإصابة، وفقًا لما أعلنه النادي في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر.

❗أطباء النادي يؤكدون إصابة ديمبيلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، على أن يخضع غداً الأحد لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة pic.twitter.com/6262uSJhPr — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 4, 2019

وشارك الفرنسي في المباراة أساسيًا، وفقًا للرؤية الفنية للمدرب إرنستو فالفيردي، ولكنه تعرض للإصابة بعد 5 دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.

وسقط ديمبلي دون أي تدخل من لاعبي سيلتا فيغو، وقام مدربه باستبداله مع زميله الشاب كولادو في الدقيقة السادسة.

وقام الجهاز الطبي لبرشلونة بفحص اللاعب مبدئيًا على مقاعد البدلاء فور خروجه، ووضع الثلج في موضع الإصابة بالعضلة الخلفية منعًا لتفاقمها.