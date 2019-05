برشلونة يبعث رسالة إلى محمد صلاح قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (شاهد)

بعث نادي برشلونة الإسباني رسالة للمصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب برشلونة في تويتر صورة لمحمد صلاح وهو يصافح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، وعلق عليها: ”نراك الأسبوع المقبل“، مع وضع العلمين المصري والأرجنتيني وقلبين.

واكتسح برشلونة يوم الأربعاء الماضي ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وأحرز ميسي هدفين ولويس سواريز هدفًا.

????❤ ???????????????? See you again next week! #LFCBarça ???? pic.twitter.com/LNaoJFOYsS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٣ مايو ٢٠١٩