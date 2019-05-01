ميسي عقب اكتساح ليفربول بثلاثية في دوري أبطال أوروبا: لم نتأهل بعد (فيديو)

يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني أن فريقه لم يحسم بعد بطاقة التأهل والعبور إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت تصريحات ميسي بعد الفوز الذي حققه برشلونة الأربعاء على ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وفي تصريح تلفزيوني، قال ميسي ”لقد حققنا نتيجة إيجابية، لكنها ليست حاسمة في التأهل للنهائي، لأننا سنخوض مباراة صعبة أخرى على ملعب أنفيلد وهو صعب للغاية“.

وأضاف ”أظن أنه كان بإمكاننا تسجيل الهدف الرابع، لكننا في النهاية حققنا نتيجة إيجابية“.

وأوضح ميسي ”خلقنا العديد من الفرص، وكنا نبحث عن تسجيل أهداف بالإضافة إلى عدم منحهم فرصة تسجيل هدف وهو ما تحقق بالفعل“.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته بمطالبة الجماهير بعدم إطلاق صافرات الاستهجان، حيث قال ”أطالب الجماهير بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد أي لاعب بالفريق، فجميعنا نمثل برشلونة ولابد أن نتكاتف جميعًا من أجله“. –