صحيفة تكشف سبب تعقد مفاوضات نادي برشلونة مع ماتياس دي ليخت

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن موقف نادي برشلونة معقد بشأن صفقة المدافع ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن وكيل أعمال دي ليخت يدرك ارتفاع قيمة موكله بعد تألقه مع أياكس واقتراب الفريق من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في ظل تنافس بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن قيمة دي ليخت ارتفعت بشكل كبير، وهو ما قد ينهي أمل برشلونة في ضم المدافع الواعد.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة هو أولوية بالنسبة لدي ليخت، لكن ذلك لن يكون بأي ثمن، إذا أتى عرض مالي كبير من نادٍ آخر، ستكون هناك صعوبة أمام برشلونة، حيث يريد مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، الحصول على أعلى عقد ممكن.

ونجح برشلونة بالفعل في التعاقد مع دي فرينكي دي يونغ، زميل دي ليخت في أياكس، لكن يبدو أن التعاقد مع دي ليخت سيكون أصعب، في ظل التنافس الشديد عليه بين كبار الأندية الأوروبية.

وشارك دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا فقط، في 51 مباراة مع أياكس الموسم الحالي، سجل فيها 6 أهداف وصنع 4.