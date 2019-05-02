”معارضة داخلية“ تعطل انضمام دي ليخت لنادي برشلونة

قال فرانسيس أغيلار الصحافي الشهير في صحفية ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن تعاقد برشلونة مع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام ليس مضمونًا كما يعتقد البعض.

وأضاف أغيلار في تغريدة في ساعات مبكرة من يوم الخميس عبر حسابه على تويتر ”التعاقد مع ماتياس دي ليخت ليس مضمونًا كما يعتقد الكثيرون في برشلونة“.

وأضاف ”بغض النظر عن ما يتم نشره أو يقال في وسائل الإعلام، إلا أن الصفقة لم يتم حسمها بعد وفي حال فشلها لن يكون بسبب مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب الشاب، لكن بسبب معارضة داخلية كبيرة ومهمة داخل النادي الكتالوني لإتمام الصفقة“.

وقاد دي ليخت فريقه الهولندي إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف في لندن في ذهاب قبل النهائي.

وستقام مباراة العودة في ملعب ”يوهان كرويف“ في أمستردام الأسبوع الماضي وبات النادي الهولندي قريبًا من بلوغ النهائي ليواجه برشلونة الأوفر حظًّا لتجاوز ليفربول بعد فوزه الكبير في كامب نو بثلاثية نظيفة.

وسجل دي ليخت قائد أياكس البالغ من العمر 19 عامًا هدف الفوز على يوفنتوس في تورينو بهدفين مقابل هدف ليقصي نادي السيدة العجوز من دور الثمانية لدوري الأبطال.

وضم برشلونة -بالفعل- فرانكي دي يونغ من أياكس وسينضم للفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي ويأمل أن يضيف له دي ليخت رغم سعي العديد من الأندية الكبرى، ومنها باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ وتشيلسي، لضم اللاعب الشاب.