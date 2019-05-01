نبيل معلول: الخوف ظهر على فان دايك أمام ميسي خلال مباراة برشلونة وليفربول

قال نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، إن الهولندي فيرجل فان دايك كان خائفًا نوعًا ما من الالتحام مع ميسي خلال مباراة برشلونة ضد ليفربول في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

وأكد معلول في تحليله للمباراة أن فان دايك ظهر في أكثر من لقطة وكان خائفًا من ميسي.

ونجح فان دايك في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، ولم يتلقَ أي مراوغة خلال مباريات البريميرليغ هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة بهدف في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم، في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقابل سواريز عرضية جوردي ألبا بقدمه وأحرز هدف التقدم للفريق الكتالوني.