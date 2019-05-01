هدف مباراة برشلونة وليفربول.. 1/0 للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدم لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة بهدف في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقابل سواريز عرضية جوردي ألبا بقدمه وأحرز هدف التقدم للفريق الكتالوني.

هدف ⚽️ سواريز يخطف الأسبقية للبلاوغرانا في الكامب نو أمام فريقه السابق! برشلونة 1 ليفربول 0

#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Drl4oBrNVb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ مايو ٢٠١٩

يتفوق ليفربول في تاريخ اللقاءات ضد برشلونة، وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1976 وفاز ليفربول بهدف نظيف في معقل برشلونة، وتعادلا في إنجلترا وصعد الريدز للنهائي وتوج باللقب بعد ذلك.

وفي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001، تقابل الفريقان مجددًا في نصف نهائي البطولة وصعد ليفربول مجددًا بعد التعادل في إسبانيا دون أهداف، ثم الفوز في إنجلترا بهدف نظيف، وتأهل بعد ذلك لمواجهة ديبورتيفو ألافيس الإسباني وفاز باللقب.

وتقابلا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2001 – 2002 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1 في إنجلترا وتعادلا في إسبانيا دون أهداف، ولكن المقابلة تجددت في دور الستة عشر لدوري الأبطال نسخة 2007، وفاز ليفربول في إسبانيا بنتيجة 2-1 وخسر في إنجلترا 0-1، وصعد للنهائي بعد ذلك وخسر اللقب أمام ميلان.