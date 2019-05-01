كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار إلى ملعب ”كامب نو“ الذي يستضيف المواجهة بين برشلونة الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتترقب الجماهير الصدام الكروي المثير بين ليفربول وبرشلونة في ظل الصراع بين العديد من المواهب على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا وكتيبة زملائه والمصري محمد صلاح ونجوم الريدز.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”كامب نو“ في إسبانيا بصافرة الحكم الهولندي بيورن كيبيرز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين يوسف سيف وعلي محمد علي.

تاريخ المواجهات

يتفوق ليفربول في تاريخ اللقاءات ضد برشلونة ، وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1976 وفاز ليفربول بهدف نظيف في معقل برشلونة وتعادلا في إنجلترا وصعد الريدز للنهائي وتوج باللقب بعد ذلك.

وفي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 ، تقابل الفريقان مجددًا في نصف نهائي البطولة وصعد ليفربول مجددًا بعد التعادل في إسبانيا دون أهداف ثم الفوز في إنجلترا بهدف نظيف وتأهل بعد ذلك لمواجهة ديبورتيفو ألافيس الإسباني وفاز باللقب.

وتقابلا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2001 – 2002 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1 في إنجلترا وتعادلا في إسبانيا دون أهداف ولكن المقابلة تجددت في دور الستة عشر لدوري الأبطال نسخة 2007 وفاز ليفربول في إسبانيا بنتيجة 2-1 وخسر في إنجلترا 0-1 وصعد للنهائي بعد ذلك وخسر اللقب أمام ميلان.

مشوار الفريقين

لعب برشلونة 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لم يعرف خلالها طعم الهزيمة وتعادل 3 مرات وحقق 7 انتصارات ، وسجل البارسا 23 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط.. ويعد هداف الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو هداف النسخة الحالية برصيد 10 أهداف.

ولعب ليفربول 10 مباريات بالنسخة الحالية ، وفاز 6 مرات وخسر 3 مواجهات وتعادل مرة وحيدة وسجل الريدز 18 هدفًا واستقبل 9 أهداف ويبقى هداف الفريق بالنسخة الحالية محمد صلاح وساديو ماني برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ميسي وخطورة برشلونة

يبدو فريق برشلونة في جاهزية تامة قبل مواجة ليفربول ولا يغيب سوى رافينيا، وتحدث المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا عن هذه المواجهة بالتأكيد على قوة الريدز وإمكانية فوزه على برشلونة.

ويعتمد البارسا بشكل رئيسي على ليونيل ميسي النجم الأخطر في تشكيلته وهداف الفريق واللاعب الذي يقدم موسمًا رائعًا ويصنع الفارق بفضل موهبته وهو ما أكده المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز موضحًا أن ميسي هو اللاعب رقم 1 في العالم.

ويعول برشلونة على نجمه ليونيل ميسي وبجواره لويس سواريز وفيليب كوتينيو والثنائي الأخير في مواجهة نفسية صعبة أمام فريقهما السابق ليفربول، بينما يقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وآرثر مع رباعي الدفاع كليمنت لينجليه وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا والحارس المتألق مارك تير شتيجن.

ليفربول وخطورة مثلث الهجوم

يراهن ليفربول على خطورة مثلث الهجوم في تشكيلة يورغن كلوب بوجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ـ حال تأكدت جاهزيته ـ بينما يقود خط الوسط الثلاثي فابينهو وجوردان هندرسون ونابي كيتا.

ويعتمد كلوب على قدرات نجمه فيرجيل فان ديك أفضل لاعب في إنجلترا وبجواره جويل ماتيب بجانب ترينت أرنولد الظهير الأيمن وأندري روبرتسون الظهير الأيسر مع الحارس أليسون باكير.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن المواجهة بين برشلونة وليفربول تقام على عدة جزئيات أولها إيقاف مواطن الخطورة وبالتأكيد الأنظار تتجه نحو ميسي.

وأضاف: ”إذا نجح ليفربول في إيجاد طريقة لإيقاف ميسي سيحرم سواريز من الدعم في منطقة الهجوم بجانب أن برشلونة لديه مهمة أيضًا لإيقاف صلاح وماني“.