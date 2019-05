نادي ليفربول يدين في بيان رسمي شغب جمهوره قبل مواجهة برشلونة

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًّا يدين فيه عنف جماهيره، المتواجدة في إسبانيا لتشجيع فريقها ضد برشلونة، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد ليفربول في بيانه، أنه لن يتسامح مع حوادث العنف من مشجعيه، مضيفًا أنهم يعملون مع شرطة ليفربول، والشرطة المحلية في برشلونة، للتعرف على المتورطين في أحداث العنف الليلة الماضية.

وأثار عدد من جماهير نادي ليفربول الشغب فور وصولهم إلى مدينة برشلونة قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف عن جماهير الفرق الإنجليزية تعصبها المبالغ فيه، خاصة في حالة السفر إلى البلاد المختلفة حول القارة العجوز لمؤازرة أنديتها.

ونشرت شبكة ”Optus Sport“ الأسترالية الشهيرة، فيديو يظهر فيه جمهور ليفربول وهو يعتدي على بعض المواطنين المتواجدين في المدينة الكتالونية صباح اليوم.

وقام بعض الأشخاص المسافرين من إنجلترا لمساندة ليفربول، بإلقاء مواطنين متواجدين في المياه بساحة ”Plaza Real“ في برشلونة دون أي أسباب سوى لإثارة الشغب.

Liverpool fans have started arriving in Barcelona and… they've already created a few headlines.#OptusSport #BARLIV pic.twitter.com/7fIRL8Ndk8

— Optus Sport (@OptusSport) May 1, 2019