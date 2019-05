مباراة برشلونة ضد ليفربول.. جمهور الريدز يثير الشغب في كتالونيا ويدفع سائحًا داخل مياه نافورة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تصرفات عدائية وغريبة من مجموعة من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي، أثاروا الشغب في ميدان ”بلازا ريال“ بمدينة برشلونة في كتالونيا بإسبانيا، قبل ساعات من موعد مباراة الريدز ضد برشلونة، التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو معقل البرسا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن أحد مشجعي فريق ليفربول دفع أحد السائحين داخل مياه نافورة بميدان بلازا ريـال في مدينة برشلونة، وأنهم أثاروا الشغب، وهو ما دفع شرطة إقليم كتالونيا إلى إلقاء القبض على عدد من مشجعي الفريق الإنجليزي، قبل ساعات على موعد مباراة ليفربول وبرشلونة.

وحجز ليفربول مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تفوق على بورتو البرتغالي بنتيجة 6 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الإثارة والمتعة ستكونان عنوان مباراة برشلونة وليفربول التي وصفها المراقبون بـ“النهائي المبكر“، في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها كل منهما. ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه ليقطع الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الثلاثية التاريخية.

ويسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ليعزز من آماله في بلوغ المباراة النهائية قبل خوض لقاء الإياب بملعب ”أنفيلد“ الثلاثاء المقبل.

