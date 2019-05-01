التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم نادي برشلونة الإسباني بنظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“، في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق السابع من شهر مايو الجاري على ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة سيدفع بالتشكيلة الأساسية للبرسا في لقائه الصعب والمصيري أمام ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، بالإضافة للأوروغوياني لويس سواريز سيشاركان في التشكيلة الأساسية للبرسا أمام فريقهما السابق ليفربول.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى : تير شتيغن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، آرثور ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، فيليبي كوتينيو

بينما جاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون، فابينيو، فينالدوم

خط الهجوم : صلاح، فيرمينيو، ماني

فيما جاءت تشكيلة صحيفة ”غارديان“، كالآتي:

كما توقعت صحيفة ”El Periódico“ التشكيلة كالتالي:

وتوقعت صحيفة ”CdS“ التشكيلة:

وجاءت التشكيلة التي توقعتها صحيفة ”DailyExpress“ كالتالي:

فيما أبرز صحيفة ”ديلي ميل“ تشكيلتها كالتالي: