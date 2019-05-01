القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“، في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة، في تمام الساعة التاسعة بتويقت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها يوسف سيف وعلي محمد علي.

وحجز ليفربول مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تفوق على بورتو البرتغالي بنتيجة 6 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويبحث برشلونة عن الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 3-1، فيما يتطلع ليفربول لتحقيق اللقب الغائب منذ 14 عامًا، وتحديدًا عام 2005، عندما فاز على آسي ميلان، في المباراة التاريخية والماراثونية التي انتهت بالتعادل 3-3 وفاز بها ليفربول وتوج بالبطولة بركلات الترجيح.

وتاريخيًّا تواجه الفريقان فى 10 مباريات بالبطولات الأوروبية، إذ كانت البداية عام 1976، عندما تواجه الفريقان فى بطولة الاتحاد الأوروبي ”دوري أبطال أوروبا حاليًّا“، وخسر الفريق الكتالوني ضد الريدز في لقاء الذهاب في نصف النهائي، وفي مباراة الإياب تعادل الفريقان في ملعب أنفيلد، وتأهل ليفربول لنهائى البطولة.

وكانت المواجهة الثانية عام 2001 في كأس الاتحاد الأوروبي، وأقيمت مباراة الذهاب بالكامب نو وانتهت بالتعادل السلبي، وفي لقاء العودة تمكن الريدز من خطف بطاقة العبور بهدف دون مقابل فى ملعب الأنفيلد.

وفي موسم 2001 – 2002، أوقعت قرعة مجموعات دوري الأبطال، الفريقين في المجموعة ذاتها، وفاز وقتها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في أنفيلد، وتعادل الفريقان في لقاء الإياب في كامب نو سلبياً. وفي موسم 2007 – 2008، تواجه الفريقان في دور الستة عشر، وانتصر ليفربول بهدفين مقابل هدف في الكامب نو، وفي مباراة العودة حقق برشلونة الفوز بهدف نظيف في الأنفيلد، لكنه لم يكن كافيًا للعبور لربع النهائي.

وكانت آخر المواجهات بين برشلونة وليفربول في العام 2016، وذلك في بطولة كأس الأبطال الودية، وحقق الريدز فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف دون رد، وبذلك يقف التاريخ بجانب ليفربول، الذي حقق الفوز في 4 مباريات، بينما فاز برشلونة في مباراتين، وحسم التعادل الموقف في 3 مباريات.

وعلى مستوى المدربين، فقد تواجه الثنائي إرنستو فالفيردي، ويورغن كلوب، مرتين فقط من قبل، وكان ذلك في موسم 2011 – 2012، عندما كان فالفيردي مدربًا لأولمبياكوس اليوناني، بينما كان يتولى كلوب قيادة بروسيا دورتموند الألماني، الفريقان وقتها التقيا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز أولمبياكوس في اليونان 3-1، بينما فاز دورتموند بألمانيا 1-0.