موعد مباراة برشلونة ضد ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“، في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحجز ليفربول مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تفوق على بورتو البرتغالي بنتيجة 6 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الإثارة والمتعة ستكونان عنوان مباراة برشلونة وليفربول التي وصفها المراقبون بـ“النهائي المبكر“، في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها كل منهما، ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه ليقطع الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الثلاثية التاريخية.

ويسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ليعزز من آماله في بلوغ المباراة النهائية قبل خوض لقاء الإياب بملعب ”أنفيلد“ الثلاثاء المقبل.

أما ليفربول الذي لا يزال يواصل التحدي مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فيسعى للخروج من معقل برشلونة بأخف الأضرار.

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اختار الحكم الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة، في تمام الساعة التاسعة بتويقت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها يوسف سيف وعلي محمد علي.