عناوين الصحف الرياضية العالمية: برشلونة وليفربول ”الليلة العظيمة“.. وأياكس يضع قدمًا في النهائي

شكلت القمة المنتظرة بين برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفوز أياكس على توتنهام في نصف النهائي الأول أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل المدربين في إيطاليا وصفقات يوفنتوس وريال مدريد.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون فيرلاند ميندي، هدف ريال مدريد الجديد، والذي يرغب زيدان في التعاقد معه لمنافسة مارسيلو .

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وليفربول من خلال رغبة ميسي في تحقيق حلم الثلاثية ومواجهة الهجوم الثلاثي للفريق الإنجليزي.

سبورت

وصفت الصحيفة لقاء القمة بين برشلونة وليفربول بـ“الليلة العظيمة“، وكتبت: ”وصلت أخيرًا الليلة العظيمة“، في إشارة لكونها محطة مهمة للفريق الكاتالوني لبلوغ النهائي وتحقيق حلم الثلاثية، مضيفة: ”ميسي سيكون تحت أنظار الجميع“.

كما تحدثت عن فوز أياكس على توتنهام في نصف النهائي الأول، وكتبت: ”دي يونغ ودي ليخت وضعا قدمًا في النهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على الدنماركي كريستيان إيركسين، متوسط ميدان توتنهام، واهتمام ريال مدريد بضمه، وكتبت: ”إيركسين.. اتفاق شفوي مع ريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء القمة بين برشلونة وليفربول في نصف النهائي الثاني وفوز أياكس في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا.

موندو ديبورتيفو

وصفت الصحيفة لقاء برشلونة وليفربول بعنوان: ”إنه نهائي“، في إشارة لقوة الفريقين وترشيحهما للفوز باللقب.

كما اهتمت بفوز أياكس على توتنهام، وكتبت: ”أياكس يفوز على توتنهام ويواصل المسيرة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إصابة المدافع البلجيكي فيرتونخين خلال لقاء توتنهام وأياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكدت أن الفريق الإنجليزي معرض للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وتحدثت الصحيفة عن مواجهة برشلونة وليفربول في نصغ النهائي الثاني لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فيرجيل جاهز لميسي“.

ميرور

ركزت الصحيفة على خسارة توتنهام في ملعبه أمام أياكس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1-0 وسط هلع كبير بعد إصابة مدافعه البلجيكي.

كما اهتمت بتصريحات الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد خلالها أنه فريقه قادر على التعامل مع نجم برشلونة.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار المدربين في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس أليغري باق، كونتي لإنتر ميلان، وفان بوميل لميلان“.

كما تحدثت عن فوز أياكس على توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز أياكس على توتنهام خارج ملعبه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واقترابه من النهائي مسجلًا فوزه الثالث خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات يوفنتوس واللاعبين المرشحين للرحيل وأبرزهم الأرجنتيني ديبالا.

وتحدثت عن رغبة روما في التعاقد مع أنطونيو كونتي واستعداده لتقديم عرض ومشروع للمدرب.