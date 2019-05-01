برشلونة ضد ليفربول.. وطلائع الجيش أمام الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

يلتقي نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، مع ليفربول الإنجليزي في مباراة قمة أوروبية في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في كامب، مساء الأربعاء.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء أول مايو/أيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا:

برشلونة الإسباني VS ليفربول الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الفرنسي:

رين VS موناكو، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري المصري:

المقاولون العرب VS الداخلية، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

طلائع الجيش VS الأهلي، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

الدوري الإماراتي:

العين VS اتحاد كلباء، الساعة الـ17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:05 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 2 ودبي الریاضية 1 HD.

الدوري المغربي:

نهضة بركان VS الكوكب المراكشي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

الدوري الجزائري:

شباب قسنطينة VS مولودية الجزائر، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الأرضية.