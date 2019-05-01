مباراة برشلونة ضد ليفربول.. شكوك بشأن مشاركة فيرمينو أمام ”البلوغرانا“

قالت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الكتالونية في ساعة متأخرة، مساء الثلاثاء، إن البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، لن يشارك في مواجهة فريقه الإنجليزي أمام برشلونة في كامب نو، يوم الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأضافت المحطة أن فيرمينو خضع لفحوصات طبية وثبت عدم قدرته على خوض المباراة رغم أنه تدرب، يوم الثلاثاء.

وغاب المهاجم البرازيلي عن مباراة ليفربول الأخيرة أمام هدرسفيلد تاون التي انتصر خلالها الفريق بخماسية نظيفة بسبب إصابة طفيفة.

لكن يبدو أن هذه الإصابة ستحرمه من المشاركة في مباراة مهمة ضد برشلونة في كامب نو، ومن المرجح أن يدفع مدربه يورغن كلوب بالمهاجم دانييل ستوريدج الذي خاض مباراة هدرسفيلد الأخيرة في الدوري.