أخبار برشلونة وليفربول وأياكس أمستردام والدوريات الخمس الكبرى

واصل نادي أياكس أمستردام الهولندي مفاجآته، وحقق فوزاً غالياً بهدف نظيف، خارج أرضه، على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز دوني فان دي بيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

وبتلك النتيجة، يضع أياكس، قاهر ريال مدريد ويوفنتوس، قدماً في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها يوم 1 يونيو على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويلتقى الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء 8 مايو، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في أمستردام.

أجواء مشتعلة قبل موقعة ”كامب نو“

طاردت الشرطة الكتالونية عددًا من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انطلاق مباراة برشلونة ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحاولت شرطة كتالونيا مطاردة عدد من جماهير الريدز في شارع ”لارامبلا“ بمدينة برشلونة بعد أن حاولا إثارة الشغب وإطلاق الألعاب النارية.

واعتقلت شرطة كتالونيا ستة أشخاص من مناصرين ليفربول بسبب الاضطرابات وأعمال الشغب التي قاموا بها .

تصاعدت الحرب الكلامية بين ناديي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، قبل ساعات على موقعة ”كامب نو“، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها مساء يوم الأربعاء.

وأشعل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، فتيل المواجهة المنتظرة مع برشلونة، وقال حول ملعب كامب نو معقل البلوغرانا: ”الكامب نو مجرد ملعب لكرة القدم، هو كبير جدًّا لكنه ليس مَعبدًا“.

واعترف كلوب أن فريقه ليس المرشح الأبرز لبلوغ النهائي وقال: ”حين تلعب أمام برشلونة فبالتأكيد لست المرشح الأول“.

ورد نادي برشلونة على تصريحات كلوب بنشر فيديو لملعب كامب نو، مع بعض مهارات لاعبيه وأهدافهم خلال مباراة مانشستر يونايتد، في ربع نهائي دوري الأبطال، مع عبارة: ”هذا هو كامب نو بيتنا، ملعبنا، معبدنا“.

وأكد إرنتسو فالفيردي خطورة هجوم نادي ليفربول قبل مواجهة الفريقين.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مساء اليوم الثلاثاء: ”لا أعلم ما إذا كان ليفربول وبرشلونة هما الأقوى، لكن نحن سنلعب نهائي الكأس، هم يتنافسون مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، ونحن فزنا بالليغا“.

وأضاف: ”ليفربول فريق قوي لديه هجوم استثنائي ومستوى عالٍ من الضغط، كلوب أثبت ذلك من قبل مع دورتموند وأتى به لليفربول، وسيكون خصمًا صعبًا“.

وتابع: ”نحن نلعب على أرضنا ونعتزم الفوز، نعرف قيمة ألا تستقبل هدفًا على أرضك، علينا لعب مباراتين جيدتين ونطمح للفوز“.

يوفنتوس ينقض على نجم ريال مدريد

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه الحادة نحو ضم لاعبين مميزين إلى صفوف الفريق، تمهيداً للموسم المقبل.

وتضع إدارة يوفنتوس التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بوصفه أولوية للفريق خلال الموسم القادم، بعد أن ضاع حلم البطولة هذا العام، بالخروج منها على يد أياكس أمستردام الهولندي في دور الثمانية بالخسارة 2-3 في مجموع المباراتين.

وتوّج يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي، الكاتشيو، وخرج من الكأس أمام أتلانتا في دور الثمانية.

وكشف برنامج ”الشرنغيتو“ التلفزيوني الإسباني الشهير إن نادي يوفنتوس أيدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشار الشرنغيتو إلى أن موقف يوفنتوس قوي للغاية في صفقة سيبايوس، الذي يمكن أن يكون ثاني لاعب مدريدي ينضم إلى البيانكونيري بعد عام من صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ندم زيدان

نقلت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن الصحفي إدواردو إندا أن الفرنسي زين الدين زيدان نادم على العودة لريال مدريد، قبل نهاية الموسم الحالي.

وخرج النادي الملكي من كافة البطولات هذا الموسم وفقد لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه زيدان في آخر ثلاثة مواسم، وكذلك الدوري والكأس المحليين.

وفاز المدرب الفرنسي 4 مرات في 8 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين، وأخفق في تحقيق أي انتصار خارج أرضه في 4 مباريات.

وكان الريال يتأخر بفارق 12 نقطة عن برشلونة، عندما تولى زيدان المسؤولية، لكنه بات على بعد 18 نقطة من غريمه الذي توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثامنة في 11 عامًا يوم السبت الماضي.

ويتأخر ريال بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبدو أن فريق زيدان سيحتل المركز الثالث للموسم الثاني على التوالي.

صدمة جديدة لنيمار؟

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 8 مباريات، بعد واقعة الاعتداء على مشجع عقب مباراة نهائي كأس فرنسا.

وتوّج فريق رين ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

واعتدى نيمار على مشجع أثناء صعوده لتسلم ميداليات المركز الثاني، حيث دخل في مشادة كلامية قصيرة معه، ثم لكمه بيده في وجهه.

وأضافت ماركا بقولها، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”العقوبة المتوقعة على نيمار نتيجة اعتدائه على المشجع ستكون الإيقاف ما بين 3 إلى 8 مباريات، وهو ما يعني أن العقوبة يمكن أن تمتد إلى مباريات الموسم المقبل، في حالة تطبيق الحد الأقصى لها“.

وتعرض نيمار لعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، والذي قرر إيقافه 3 مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن هاجم التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 للمسابقة، حيث وصف حكام تلك المباراة بأنهم ”عار“ على كرة القدم، وذلك في حسابه الشخصي ”إنستغرام“.

لحظة الحسم مع دي خيا

قالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه الآن ساعة الحسم فيما يتعلق بمستقبل حارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رصد 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع دي خيا الموسم المقبل، وذلك بعقد طويل الأجل، ويحصل خلاله الحارس الإسباني على راتب أسبوعي يبلغ 450 ألف جنيه إسترليني، وهو أكثر من ضعف راتبه الحالي في مانشستر يونايتد.

ومضت تقول: ”وضع الملياردير القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، التعاقد مع دي خيا بوصفه أولوية لصفقات بطل الدوري الفرنسي خلال الموسم المقبل، كل يحل محلّ الحارس الإيطالي الأسطوري جيان لويغي بوفون“.

وأكدت أن دي خيا ينتظر الموقف النهائي لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، كي يحسم استمراره رفقة الفريق، حيث يحتل حالياً المانيو المركز السادس، وإذا لم ينجح في اقتناص أحد المراكز الأربع الأولى فإنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.