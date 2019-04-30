أياكس يضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على توتنهام في عقر داره (فيديو)

وضع نادي أياكس أمستردام الهولندي قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه توتنهام بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل لاعب الوسط دوني فان دي بيك هدف المباراة الوحيد لأياكس في الدقيقة 15، من انفراد تام بمرمى هوجو لوريس، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة التي تقام على ملعبه الأسبوع المقبل.

وعانى توتنهام من فقدان خدمات مدافعه وقائد الفريق البلجيكي يان فيرتونخين منذ الدقيقة 25، بعد إصابته على أثر تدخل مع حارس آياكس الكاميروني أندريا أونانا، ليتم استبداله بلاعب الوسط الفرنسى موسى سيسوكو.