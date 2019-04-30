هدف مباراة توتنهام وأياكس.. 1/0 للفريق الهولندي (فيديو)

تقدم فان دي بك لاعب فريق أياكس بهدف في شباك توتنهام الإنجليزي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب الفريق اللندني.

وفي الدقيقة 15 استلم دي بك بينية سحرية من حكيم زياش وأودع الكرة في الشباك الإنجليزية.

هدف ⚽️ فان دي بيك يفتتح مجال التسجيل للضيوف بعد لعبة جماعية ولا أروع ???? توتنهام 0 أياكس 1#beINUCL #TOTAJA pic.twitter.com/zrv8RWHuyI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

ويلعب الفريق الهولندي نصف نهائي البطولة، بعدما أقصى حامل اللقب ريال مدريد والمرشح يوفنتوس، ليكون الحصان الأسود للبطولة.

في المقابل، يستضيف ملعب سبيرز الجديد نصف نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى بعد أقل من شهر على تأسيسه، بعد إقصاء الفريق اللندني مواطنه مانشستر سيتي من ربع النهائي.

ويسعى أياكس لمواصلة سلسلة مفاجآته بعد بالإطاحة بريال مدريد، حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة، في الدور ثمن النهائي، قبل أن يقلب الطاولة على ملعب مضيفه يوفنتوس الإيطالي ويقصيه من الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق اللندني مباراة اليوم، بأمل محو آثار الهزيمة الأولى على ملعبه الجديد، والتي مني بها الفريق أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي، بعد أيام من الإطاحة بمتصدر الترتيب مانشستر سيتي من البطولة القارية بعد مباراة ماراثونية في إياب ربع النهائي.