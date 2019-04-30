مباراة توتنهام وأياكس.. إصابة مروعة للبلجيكي فيرتونخين مدافع السبيرز (شاهد)

تعرض البلجيكي يان فيرتونخين، مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لإصابة مروعة، خلال مباراة أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقامة على ملعب ”توتنهام“ في العاصمة البريطانية لندن.

وسقط فيرتونخين 32 عامًا غارقًا في دمائه، في لعبة مشتركة مع حارس أياكس أندري أونانا، بعد أن تعرض لضربة غير مقصودة في وجهه من جانب الحارس.

واستدعى الإسباني أنطونيو لاهوز، حكم المباراة، الفريق الطبي لتوتنهام سريعًا بعد اللعبة العنيفة التي سقط فيها فيرتونخين على الأرض.

وخرج فيرتونخين للعلاج، وحاول نزول الملعب مرة أخرى، ولكنه أصيب بحالة من فقدان الاتزان، وكاد يسقط على الأرض مرة أخرى، لولا الفريق الطبي الذي أحاط به.

واشترك موسى سيسوكو بدلًا من فيرتونخين المصاب في الدقيقة 39 من المباراة، التي يتقدم فيها أياكس حتى الآن بهدف نظيف.